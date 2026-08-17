Заблудившийся пенсионер провёл пять суток в лесу под Шатурой

17 августа 2026, 23:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса приняли участие в поисках 78-летнего мужчины, который провёл в лесу под Шатурой почти пять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренной помощи 112 позвонила жительница города Рошаль. Женщина рассказала, что её отец утром выехал на велосипеде в лес и не вернулся. Мобильного телефона у него не было.

«Работники противопожарно-спасательной службы сразу приступили к поискам. К ним присоединились сотрудники полиции, лесничества и волонтёры отряда «ЛизаАлерт». Мужчина страдал деменцией и плохо ориентировался на местности. Только на пятые сутки, глубокой ночью, волонтёры обнаружили его в чаще в километре от города», – рассказали в пресс-службе.