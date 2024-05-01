Сообщается о взрыве в районе Пятницкого шоссе в Москве

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Стало известно о взрыве под землей в районе Пятницкого шоссе в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По словам прохожих, столб огня был высотой в несколько этажей здания.
По предварительной информации, рабочие могли повредить кабель во время переукладки бордюров, из-за чего произошло короткое замыкание. Это могло привести к последующей детонации, отмечают в Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет. В асфальте после взрыва осталась пробоина, рассказала Baza.
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По предварительной информации, рабочие могли повредить кабель во время переукладки бордюров, из-за чего произошло короткое замыкание. Это могло привести к последующей детонации, отмечают в Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет. В асфальте после взрыва осталась пробоина, рассказала Baza.
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Алёна Самарева