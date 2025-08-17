Сообщается о задержке поездов из-за ЧП на станции в Воронежской области
Шесть пассажирских поездов задерживаются из‑за происшествия на железнодорожной станции в Воронежской области, сообщили в соцсетях «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).
С опозданием следуют поезда из Москвы в Адлер, Ростов‑на‑Дону и на Имеретинский Курорт, а также из Сухума в Санкт‑Петербург, из Кисловодска в Москву и из Кирова в Анапу. По данным ФПК, остальные пассажирские поезда идут по графику.
Ранее 17 августа Минобороны РФ заявило, что ночью над российскими регионами перехватили 46 украинских дронов; по его сведениям, девять из них сбили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что обломки беспилотников упали на землю и в одном из муниципалитетов ранен монтер пути, ему потребовалась госпитализация.
Фрагменты дронов также повредили линию электропередачи на станции; введённые из‑за этого ограничения на движение поездов сняли примерно в 6:12 мск.
