Сообщается о задержке поездов из-за ЧП на станции в Воронежской области

17 августа 2025, 13:57

ФПК: шесть поездов опаздывают из-за ЧП на станции в Воронежской области

Фото: istockphoto/fortton

Шесть пассажирских поездов задерживаются из‑за происшествия на железнодорожной станции в Воронежской области, сообщили в соцсетях «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).