Сообщника убивших девушку из ЛНР военных разведчиков повесили в камере

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Мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что в ситуации фигурировал еще один военный, известный как некто Бугор. По словам матери, он был неравнодушен к ее дочери Валентине. Чувства были и у главного подозреваемого — Айдына Жамидулова.
Мать девушки отметила, что именно Бугор позвал Валентину в кафе, где сидел Жамидулов с сообщниками. После убийства девушки Бугор дал показания и назвал место захоронения Валентины. Военный не дожил до суда.
Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление.
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Мать девушки отметила, что именно Бугор позвал Валентину в кафе, где сидел Жамидулов с сообщниками. После убийства девушки Бугор дал показания и назвал место захоронения Валентины. Военный не дожил до суда.
«Следующей ночью Бугра повесили в камере», — сказала мама Валентины.
Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление.
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Дарья Осипова