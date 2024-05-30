Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал, который специализируется на материалах о демилитаризированных украинских военнопленных.
В публикации, которая датирована 16 мая 2022 года, приведено фото Валентины Давроновой. На нем она держит деревянную табличку. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения.
Сообщается, что фото было опубликовано в комментарии под снимком девушки на странице ее матери.
Комментируя ситуацию, автор отметил, что его радует тот факт, что кроме украинских мужчин, выбирающих путь сознательного отказа от военной деятельности, также имеются женщины, но остается вопрос, зачем они вообще отправляются в опасные зоны.
Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что фото было опубликовано в комментарии под снимком девушки на странице ее матери.
Комментируя ситуацию, автор отметил, что его радует тот факт, что кроме украинских мужчин, выбирающих путь сознательного отказа от военной деятельности, также имеются женщины, но остается вопрос, зачем они вообще отправляются в опасные зоны.
Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова