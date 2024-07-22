Сооснователь Рунета Солдатов посадили на два года

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Одного из создателей Рунета приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.
Савеловский районный суд Москвы признал бывшего заместителя министра связи, одного из создателей российского сегмента интернета Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен 22 июля по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Уголовное дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально его, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). За это преступление им грозило до 10 лет лишения свободы. Однако в феврале 2022 года обвинение было переквалифицировано.
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«Суд назначил Солдатову два года колонии общего режима. Также были вынесены приговоры другим фигурантам дела — бизнес-партнёрам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», — сообщила об этом в комментарии для РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.
Уголовное дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально его, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). За это преступление им грозило до 10 лет лишения свободы. Однако в феврале 2022 года обвинение было переквалифицировано.
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Мира Полтева