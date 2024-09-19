В Тутаеве Ярославской области был задержан 21 человек

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В городе Тутаеве Ярославской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели серию оперативных мероприятий. В результате был задержан 21 человек.
Ситуация в районном центре накалилась накануне поздно вечером, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Жители одного из спальных районов города стали свидетелями довольно жёсткого задержания: силовики положили лицом в землю пассажиров и водителей нескольких внедорожников. Как выяснилось, задержанные были жителями Рыбинска, которые приехали в Тутаев «на разборки».
Всего сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 21 человека. У них изъято семь единиц травматического оружия. В отношении задержанных составлены административные протоколы.
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Александр Бойцов