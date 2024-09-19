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В Тутаеве Ярославской области был задержан 21 человек

19 сентября 2024, 12:07
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

В городе Тутаеве Ярославской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели серию оперативных мероприятий. В результате был задержан 21 человек.


Ситуация в районном центре накалилась накануне поздно вечером, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Жители одного из спальных районов города стали свидетелями довольно жёсткого задержания: силовики положили лицом в землю пассажиров и водителей нескольких внедорожников. Как выяснилось, задержанные были жителями Рыбинска, которые приехали в Тутаев «на разборки».

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 21 человека. У них изъято семь единиц травматического оружия. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

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#росгвардия
#полиция
В Хасавюрте мужчина зарезал мать и дочь ради 10 тысяч рублей
19 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Хасавюрте мужчина проник в дом и зарезал мать и дочь, чтобы украсть 10 тысяч рублей, оставшиеся с похорон главы семейства. Об этом сообщает Mash Gor.
По данным издания, мужчина распивал с соседом алкогольные напитки, а после вышел на улицу с целью зайти в первый попавшийся дом, чтобы убить и ограбить хозяев. Именно так преступник сказал в суде.

Мужчина притаился в кладовке, где просидел два часа, дождался пока женщины выйдут на омовение и напал на них с лезвием.

Мать смогла предложить грабителю только 10 тысяч рублей, которые собрали соседи на похороны ее мужа, однако, потеряв сознание от ранения, не успела сказать, где они лежат.

Тогда он переключился на дочь, пока и она не лишилась чувств. После этого мужчина спокойно ушел с деньгами, купил алкоголь и вернулся к товарищу.

Обеих женщин удалось спасти, несмотря на то, что у них были ранения сердца. При этом мужчину суд приговорил к 11 годам лишения свободы.

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#беременность
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ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Африки в Евросоюз через Россию
19 сентября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции, по которому организовывали въезд африканцев в Евросоюз через Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, с 2021 ОПГ заработала 60 миллионов рублей, оформляя иностранцев через фиктивные схемы.
«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — указано в сообщении.
По информациии ФСБ, организатором оказался гражданин Нигерии, работавший преподавателем в Инженерной академии РУДН. В составе его ОПГ были другие нигерийцы и украинцы. На данный момент задержаны шесть человек.

Ранее сообщалось, что задержан преподаватель РУДН Экпободо Оввигхо Раймонд. По информации следствия, он вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

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#визы
#сизо
#преподаватель
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Известную грузинскую модель-трансгендера Кесарию Абрамидзе убили в Тбилиси
19 сентября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Грузии 18 сентября была обнаружена мертвой известная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Об этом информирует Telegram-канал «‎РЕН ТВ | Новости».
По данным канала, Кесария Абрамидзе была найдена мертвой в своем доме в Тбилиси в районе Диди Дигоми. На её теле было обнаружено более десяти ножевых ранений. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Сообщается, что у Абрамидзе был конфликт с её партнером. Отмечается, что его причиной могла послужить публикация совместной фотографии в интернете. По данным канала, это вызвало напряжение в отношениях.

Обвиняемый был задержан в аэропорту Кутаиси по подозрению в убийстве. Орудием преступления был нож, полиция его изъяла. Ему может грозить от 16 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что участники драки в Тутаеве Ярославского направления были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#убийство
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#нож
#сотрудники
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Участники драки в Тутаеве задержаны
19 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/earlytwenties

Участники драки в Тутаеве Ярославского направления задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа, проинформировало руководство Тутаевского района в соцсетях.
«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тутаеве, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали как минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Shot, мужчины приехали в город из Рыбинска на машинах, чтобы разобраться с местными жителями. Сейчас устанавливаются их личности.

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#россия
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#полиция
#новости
#криминал
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Под Балашихой потушили лесной пожар
19 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар вспыхнул на территории Озёрного участкового лесничества — в одном километре от микрорайона ВНИИПО городского округа Балашиха, на тушение потребовалось почти три часа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Возгорание заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь пожара составляла 0,01 гектара. На тушение направили шесть лесных пожарных и три единицы техники. Тушение заняло чуть менее трёх часов». — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
#балашиха
#лес
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#комлесхоз мо
#лесные пожары
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В Подмосковье поймали двух похитителей вейпов
19 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Двух мужчин, подозреваемых в краже товаров из табачных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что задержанные монтировкой вскрыли дверь магазина на улице Дружбы, проникли в помещение, сложили в тележку вейп-системы и жидкости для их заправки, вывезли из магазина, погрузили в машину и уехали. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личности подозреваемых. Их задержали рядом с их машиной при попытке обокрасть ещё один магазин — на улице Космонавтов.

Задержанными оказались мужчины 43 и 54 лет, один из которых ранее уже был судим за кражу. Злоумышленники рассказали, что украденное продали, а деньги потратили. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Московской области.

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#подольск
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#магазины
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries
19 сентября 2024, 08:59

Фото: Sputnik/Ramil Sitdikov

Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в среду у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. В пресс-службе компании сообщили, что стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, который утверждал, что приехал на переговоры.

В результате стрельбы пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений 2 человека скончались.

«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

По данным канала, кроме Бакальчука, обвинения также были предъявлены еще шести участникам инцидента.

Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, включая «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
#стрельба
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#ск рф
#покушение
#переговоры
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Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
19 сентября 2024, 08:25

Фото: istockphoto/blinow61

В городе Тутаеве Ярославской области правоохранители начали серию оперативных мероприятий. Их проводят полицейские совместно с бойцами Росгвардии.
Накануне вечером силовики провели серию задержаний в одном из спальных районов города, сообщает РИА Новости. Сообщается, что были задержаны около 20 человек, приехавших из Рыбинска «на разборки». ОМОН уложил пассажиров и водителей внедорожников лицом на землю, после чего их увезли в отдел полиции.

Кроме того, ОМОН и СОБР задержали участников массовой драки в Центральном парке. Сейчас выясняется, являлась ли она частью того же конфликта с приезжими из Рыбинска. В УМВД выясняют все обстоятельства происшедшего. Правоохранительные органы держат ситуацию в городе под контролем.

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#конфликт
#задержание
#полицейские
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В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами
19 сентября 2024, 07:32

Фото: iStock/SergeyChayko

В банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка были найдены ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом информирует РИА Новости.
Расследуемое уголовное дело связано с бывшими сотрудниками филиала банка, которые, согласно версии следствия, содействовали дагестанскому заводу в получении кредита.

Сообщается, что правоохранительные органы арестовали банковскую ячейку. В ней, по данным агентства, находилось пять колец, семь пар сережек, одна из которых насчитывала 618 бриллиантов. Помимо этого, там было два браслета с алмазами, брошь и золотая цепь.

Отмечается, что всего в украшениях из серебра, золота и палладия было использовано 1550 бриллиантов, 24 топаза, 706 рубинов и 3 сапфира.

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#украшения
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