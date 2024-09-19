Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны

Попытка организации продажи людей в Бахрейн пресечена в Махачкале, сообщает Mash Gor. Задержанные фигурантки уже во всем признались. По информации канала, злоумышленницы хотели переправлять девушек на Ближний Восток, чтобы те в дальнейшем работали в борделе. Выручку подозреваемые собирались присваивать себе.