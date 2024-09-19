Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны

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Попытка организации продажи людей в Бахрейн пресечена в Махачкале, сообщает Mash Gor. Задержанные фигурантки уже во всем признались. По информации канала, злоумышленницы хотели переправлять девушек на Ближний Восток, чтобы те в дальнейшем работали в борделе. Выручку подозреваемые собирались присваивать себе.
Как сообщалось ранее, в Тутаеве ярославского направления, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали более 20 человек. Оперативные мероприятия провела полиция, а также бойцы Росгвардии.
Известно, что фигуранты приехали из Рыбинска для разборок с местными жителями. У злоумышленников изъяли травматику в количестве семи единиц. Правоохранители составили административные протоколы.
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Участники драки в Тутаеве задержаны
Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
Никита Кротов