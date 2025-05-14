Сопредседателю движения «Голос»* вынесли приговор

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Пять лет колонии по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации получил сопредседатель движения «Голос»* Григорий Мельконьянц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
«Признать Мельконьянца виновным и назначить ему наказание на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в судебном решении.Фигуранту запретили заниматься общественной деятельностью на девять лет. На заседании были представители чешского, норвежского, австрийского, новозеландского, швейцарского, французского, немецкого, американского посольств и посольства Евросоюза.
Движение «Голос»* наблюдало за ходом российских выборов с 2003 года. В 2013 было признано иноагентом. В 2016 году его ликвидировали, а в августе 2023 у Мельконьянца и других координаторов провели обыски.
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*Организация признана иноагентом и нежелательной в РФ
Никита Кротов