Сорока спасла жизнь женщине, которая когда-то ее приютила и выходила

12 июля 2025, 15:29

Жительница Австралии выжила после падения из окна благодаря спасенной ею сороке

Фото: iStock/PIKSEL

Австралийка выжила после падения с высоты благодаря птице, которую сама когда-то спасла. Об этом сообщает ABC News AU.