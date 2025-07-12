Сорока спасла жизнь женщине, которая когда-то ее приютила и выходила
Австралийка выжила после падения с высоты благодаря птице, которую сама когда-то спасла. Об этом сообщает ABC News AU.
68-летняя Сэнди Гиллард всю жизнь помогала больным и раненым животным. Несколько лет назад она приютила и выходила выпавшего из гнезда птенца, назвав его Джеллибин. Спустя время сорока стала настоящим другом семьи и навещала свою спасительницу даже после выздоровления.
В 2020 году Сэнди упала из окна второго этажа и потеряла сознание. По ее словам, именно Джеллибин оказалась рядом: легким постукиванием по голове она привела женщину в чувство. Это позволило пенсионерке позвонить мужу и вызвать скорую помощь. Позже медики подтвердили, что без помощи сороки последствия могли быть гораздо серьезнее.
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