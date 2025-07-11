Пожарный отбился от медведицы топором в Канаде при тушении лесного пожара

Фото: istockphoto/Byrdyak

Пожарный чудом смог отбиться от медведицы топором во время тушения лесного пожара в Канаде. Как пишет Deseret, мужчина осматривал периметр возгорания у озера Саммит Лейк Британской Колумбии, когда перед ним оказалась защищавшая потомство разъяренная хищница.



Пожарный оказался с полученными травмами в больнице, откуда его выписали уже на следующий день.

«Все произошло за считаные секунды», — пояснила представительница пожарной службы Эмили Бейкер.
Действия медведицы признали оборонительными и не стали отстреливать. Травмы пожарного оказались незначительными. Перед этим стали известны подробности гибели мотоциклиста при встрече с медведем в Румынии.
Никита Кротов

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