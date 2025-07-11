Пожарный отбился от медведицы топором в Канаде при тушении лесного пожара

11 июля 2025, 22:12

Фото: istockphoto/Byrdyak

Пожарный чудом смог отбиться от медведицы топором во время тушения лесного пожара в Канаде. Как пишет Deseret, мужчина осматривал периметр возгорания у озера Саммит Лейк Британской Колумбии, когда перед ним оказалась защищавшая потомство разъяренная хищница.





Пожарный оказался с полученными травмами в больнице, откуда его выписали уже на следующий день.





«Все произошло за считаные секунды», — пояснила представительница пожарной службы Эмили Бейкер.

