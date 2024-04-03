Сосед Кузьминова: спецслужбы Украины могли избавиться от него

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Спецслужы Украины могли целенаправленно избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова. Так считает сосед бывшего российского пилота по имени Хави. Его слова передаёт РИА Новости.
«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — считает Хави.
Он также рассказал, что, по словам других соседей, Кузьминов планировал перевезти в Испанию свою мать. При этом Хави удивляется, почему спецслужбы Украины и Испании не дали ему чёткую инструкцию по безопасности или не поменяли ему внешность. Сосед Кузьминова также отметил, что в городе проживает много выходцев с постсоветского пространства, которые могли бы узнать Кузьминова.
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Элина Позднякова