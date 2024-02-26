Отец перебежчика Кузьминова оценил поступок сына

Отцу летчика-дезертира Максима Кузьминова больше жаль погибший экипаж Ми-8, убитый силами ВСУ, чем своего сына, передает RT его слова.
«Он себя продал, как Иуда», — прокомментировал мужчина.Он также отметил, что его сын «предал Родину, Отчизну и близких, обменяв их на мелочь».
Позднее полиция Испании также сообщила газете New York Times о смерти Кузьминова. Пресс-служба гражданской гвардии Испании сказала, что расследование обстоятельств смерти засекречено, и о деталях будет сообщено властями другой страны.
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Артем Кузьмин