Радио1
Главная / Новости / Общество/ Отец перебежчика Кузьминова оценил поступок сына

Отец перебежчика Кузьминова оценил поступок сына

Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой
26 февраля 2024, 10:33

Отцу летчика-дезертира Максима Кузьминова больше жаль погибший экипаж Ми-8, убитый силами ВСУ, чем своего сына, передает RT его слова.
«Он себя продал, как Иуда», — прокомментировал мужчина.
Он также отметил, что его сын «предал Родину, Отчизну и близких, обменяв их на мелочь».


СМИ 19 февраля сообщили о обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, принадлежащего Кузьминову. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть.

Позднее полиция Испании также сообщила газете New York Times о смерти Кузьминова. Пресс-служба гражданской гвардии Испании сказала, что расследование обстоятельств смерти засекречено, и о деталях будет сообщено властями другой страны.

Читайте также:

Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР

Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями

В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов
#полиция
#смерть
#погибший
#сми
#страны
#кадры
#мужчина
#расследование
#всу
#минобороны
#тела
#сын
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России проходит конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ»
26 февраля 2024, 10:25

Фото: сайт МСП.РФ

В России проводится федеральный конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ». Его учредителями и организаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».
Основная цель конкурса — развитие молодёжного предпринимательства в стране и оказание поддержки молодым людям в продвижении собственного бизнеса. Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 28 лет включительно. Допускаются к борьбе за финал как действующие бизнесмены, так и те, у кого пока нет зарегистрированного собственного дела.

В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 победителей, которые станут обладателями гранта в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на развитие своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой помощи, они получат возможность бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП», информационную поддержку в СМИ и социальных сетях, помощь в получении мер государственной поддержки, а также при поиске новых инвесторов для своего бизнеса.

Конкурс будет проходить на цифровой платформе МСП.РФ. Приём заявок осуществляется до 10 марта 2024 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса после авторизации по адресу: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/sozdaj-nashe/promo. Там же содержится полная информация о нём и условия участия.

Контактное лицо от АО «Корпорация «МСП» — ведущий методолог управления по маркетингу и взаимодействию со СМИ Иванова Дарья Михайловна. Электронная почта: divanova@corpmsp.ru; телефон: 8(800) 100-1100.

Читайте также:

Для подмосковных бизнесменов проведут бесплатный вебинар о персональных данных

В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для проектов в сфере культуры

Подмосковные студенты могут подать заявку на всероссийский конкурс разработок
#конкурс
#помощь
#сми
#мсп
#развитие
#рф
#предприниматели
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги
26 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Семь земельных услуг, предоставляемых на подмосковном госпортале, сделали удобнее благодаря новой опции — автоматической проверке участков на пересечение с зонами ограничений и оборотоспособность, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы не только переводим услуги в «цифру», но и оптимизируем их. В интерактивных формах заявлений на семь земельных услуг появился «умный» сервис. Это позволит пользователю составить представление о земельном участке и определиться с дальнейшими действиями», — прокомментировала нововведение глава министерства Надежда Куртяник.
«Умный» сервис по проверке земельных участков активизируется при заполнении заявлений на следующие услуги: «Перераспределение земель», «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», «Установление сервитута», а также при заявках на предоставление земельных участков на торгах, в безвозмездное пользование, в бессрочное пользование и заявках на разрешение размещать на участках различные объекты.

Читайте также:

В Подмосковье оцифровали ещё одну земельную услугу

В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии

В Подмосковье оцифровали подачу заявлений о признании жилья непригодным
#цифровизация
#госуслуги
#надежда куртяник
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мизулина объяснила, может ли Моргенштерн* вернуться в Россию
Мизулина: для Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию
26 февраля 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий.
Об этом она заявила на встрече с учащимися в Тюмени, видеозапись с которой опубликовала в своем Telegram-канале.

«Этот артист был признан иностранным агентом на нашей территории, и я считаю важным об этом упомянуть. Однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда, вероятно, обусловлено его личным выбором», — отметила Мизулина.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства. Российские суды вынесли штрафы рэперу за неуказание своего статуса иностранного агента в интернет-публикациях, а также за несоблюдение требования предоставления декларации о доходах и расходах в Минюст. Несоблюдение законодательства о деятельности иностранных агентов может повлечь за собой уголовную ответственность для Моргенштерна*.

Читайте также:

Моргенштерн* избил блогера Хованского на концерте в Сербии

Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф

Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак

*Признан иноагентом на территории РФ.
#суд
#интернет
#штрафы
#интервью
#telegram
#артист
#моргенштерн
#минюст
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Петербургом трехлетний мальчик попал в реанимацию, выпив глазные капли
В Ленобласти медики спасают ребёнка, который выпил бабушкины капли для глаз
26 февраля 2024, 10:14

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Ленобласти трёхлетнего мальчика госпитализировали с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Медики пытаются спасти его жизнь. Об этом информирует Телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, инцидент произошел в поселке Лебяжье. Малыш выпил бабушкины капли для глаз, который были оставлены в доступности.

В медучреждение ребенок поступил в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что из бассейна в Самарской области госпитализировали пятерых детей с отправлением хлором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#ребёнок
#жизнь
#инцидент
#медики
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На жилищные сертификаты многодетным семьям Подмосковья выделили 350 млн рублей
26 февраля 2024, 09:53

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Около 350 млн рублей выделили в Московской области в 2024 году на жилищные сертификаты многодетным, эту льготу планируется предоставить 24 семьям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В текущем году жилищный сертификат смогут получить 24 семьи. На эти цели выделено около 350 млн рублей, из которых более 346 млн – из бюджета Московской области, остальное – из муниципальных бюджетов», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Для того, чтобы претендовать на жилищную субсидию, семья должна соответствовать ряду критериев, среди которых наличие не менее семи детей, при этом не менее трёх из них должны были родиться одновременно. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилье и малоимущей и проживать в Подмосковье не менее пяти лет.

Полная информация об условиях получения жилищного сертификата размещена на сайте Мособлдумы.

Читайте также:

В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии

В России отцам в декрете предоставят льготы

Гражданские жены погибших участников СВО будут получать выплаты и льготы
#многодетная семья
#мособлдума
#сертификат
#льготы
#игорь брынцалов
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
26 февраля 2024, 09:35

Фото: iStock/seenad

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.
«Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения — до 21:00 26 февраля. Гололедица, период предупреждения — до 13:00 27 февраля», — говорится в предупреждении для столицы и Подмосковья.
По прогнозу синоптиков, в понедельник, 26 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер южный. Атмосферное давление буде незначительно выше нормы и составит 756 мм ртутного столба.

Читайте также:

Синоптик Цыганков заявил об аномальных холодах в Сибири

Синоптик Ильин: Последние февральские дни порадуют москвичей солнцем

Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте
#погода
#опасность
#гололедица
#ветер
#москва
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве состоится VIII международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»
26 февраля 2024, 09:03

Фото: istock / ulkas

В Москве в честь празднования 80-летия освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя состоится восьмой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Мероприятие состоится с 23 по 24 мая 2024 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил.

Фестиваль также посвящен 315-летию Победы Петра I в Полтавском сражении, Дням России и Москвы.

Основными целями фестиваля является поиск и открытие талантливых детей и молодежи, развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма, изучение истории и создание условий для реализации их творческих способностей у молодого поколения.

Подробнее ознакомиться с условиями участия и необходимыми документами можно на официальном сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».

Читайте также:

Названы самые популярные направления отдыха среди россиян этой зимой

Москвичам пообещали «по-мартовски теплый» финал зимы

В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
#фестиваль
#воспитание
#таланты
#дома
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
70-летняя женщина пожаловалась на необычную интимную проблему
The Guardian: Врач дала совет 70-летней женщине с необычной интимной проблемой
26 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / TatyanaGl

Психотерапевт Памела Коннолли дала совет 70-летней женщине, которая обратилась к ней с необычной интимной проблемой. Об этом пишет The Guardian.
Женщина призналась, что ей никогда не удавалось достичь оргазма от оральной стимуляции или мастурбации.

«Прикосновения к самой себе не приносят удовлетворения, поэтому я этого не делаю. Чувствую возбуждение только в постели с мужчиной, к которому меня влечет физически и интеллектуально, которого люблю», — поделались она.
Женщина также поделилась, что изредка видит эротические сны, после которых испытывает оргазм. В письме она обратилась к психотерапевту, чтобы та объяснила ее интимные особенности.

Эксперт отметила, что такие проблемы могут возникать из-за неуверенности или одиночества. Она призвала уделить время изучения своего тела,

«Пофантазируйте о возбуждающих вас сценариях о любви и понимании. Процесс займет какое-то время, так что будьте терпеливы», — порекомендовала специалист.
Читайте также:

Малышева и Гандельман рассказали о полезных для простаты упражнениях

Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов

Врач рассказала о признаках недобросовестного стоматолога

#эксперт
#женщина
#психотерапевт
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России создана комплексная система защиты от БПЛА «Ступор»
26 февраля 2024, 08:30

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Российские инженеры создали новую комплексную систему защиты от беспилотников «Ступор». Об этом рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарёв.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что при создании комплекса проектировщики и техники постарались пожелания и замечания основных пользователей, представляющих Росгвардию, министерство обороны РФ и российские спецслужбы. Основу системы составляют дополняющие друг друга комплексы обнаружения: радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов. Агрегат также дополнен средствами конкретного противодействия — аппаратурой постановки заградительных помех и комплексом подмены координат.

Кустарёв добавил, что в работе комплекса будет использован искусственный интеллект, что позволит ему функционировать самостоятельно, без участия оператора. Разработчики, применив уникальное программное обеспечение, объединили в «Ступоре» несколько устройств, которые действуют на различных принципах. Это позволит добиться большей надёжности в работе системы и сократить количество ложных срабатываний.

Читайте также:

Разработка предприятия из Химок вывела на орбиту метеоспутник «Метеор-М»

ИТ-разработка компании из Подмосковья получила награду национального конкурса

ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
#станция
#искусственный интеллект
#рф
#беспилотник
#дрон
#бпла
#защита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф