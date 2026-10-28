Сосед по даче несколько лет изводит россиянку колокольным звоном
В Петербурге соседи намерены судиться из-за колокольни на дачном участке. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.
В ведомство поступило обращение от жительницы поселка Левашово. Она утверждает, что сосед установил на своем участке пятиметровую колокольню с чугунным колоколом, который звонит ежедневно с 8:00 до 20:00, отбивая каждый час соответствующее количество ударов.
По словам пострадавшей, постоянный шум негативно влияет на самочувствие и вызывает раздражение. Попытки урегулировать конфликт мирным путем не увенчались успехом, поэтому женщина обратилась в суд с требованием запретить использование колокольни и обязать её демонтировать.
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