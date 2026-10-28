Сосед по даче несколько лет изводит россиянку колокольным звоном

28 октября 2026, 19:58

Петербурженка пытается через суд заставить соседа перестать звонить в колокол

Фото: iStock/my own photos

В Петербурге соседи намерены судиться из-за колокольни на дачном участке. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.