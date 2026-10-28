Турфирмы не переселяют туристов в ОАЭ к чистому морю после разлива мазута
Более 35 пляжей и прибрежных зон закрыли на севере ОАЭ после разлива мазута. Как сообщает Telegram-канал Mash, турфирмы отказываются переселять туристов в отели с чистым морем.
Нефтяное пятно у берегов Умм-эль-Кайвайна и Рас-эль-Хаймы выросло до 750 квадратных метров. Сейчас там идёт очистка, тракторы снимают загрязнённый слой песка. Власти Шарджи тоже временно закрыли пляжи, чтобы мазут не дошёл до их берега.
Российские туристы публикуют в сети видео с мазутом на берегу и получают за это хейт от жителей Эмиратов. Одна из путешественниц рассказала, что за три секунды под её постом собрались сотни гневных арабских комментаторов.
Желающих переехать в отель с чистым пляжем слишком много, поэтому туроператоры отказывают. Взамен отдыхающим предлагают искупаться в маленьком бассейне или поехать к воде без мазута за свои деньги.
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