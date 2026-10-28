Турфирмы не переселяют туристов в ОАЭ к чистому морю после разлива мазута

28 октября 2026, 18:31

Фото: Istock/Nuture

Более 35 пляжей и прибрежных зон закрыли на севере ОАЭ после разлива мазута. Как сообщает Telegram-канал Mash, турфирмы отказываются переселять туристов в отели с чистым морем.