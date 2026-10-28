Женщина попала в больницу с инсультом после занятия йогой
Жительница Казани попала в больницу с инсультом после выполнения сложной асаны на занятии йогой. Об «Татар-информу» сообщил главный внештатный ангионевролог Минздрава Татарстана Марат Сайхунов.
Во время выполнения упражнения женщина стояла на руках, при этом ее голова находилась между ног, и она смотрела назад. Вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось. Медицинские специалисты связали произошедшее с резким наклоном головы и изменением положения тела.
По мнению врача, в такой позиции существует риск разрыва стенки сосуда, который проходит между шейными позвонками. Это может нарушить кровоснабжение головного мозга и привести к инсульту.
В этом случае повреждение мозга оказалось не столь значительным, пояснил Сайхунов. Пациентка выжила благодаря своевременной госпитализации.
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