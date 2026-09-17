Сосед с топором терроризирует пару в одном регионе России
В Твери прокуратура взяла под контроль ситуацию с агрессивными соседями, терроризирующими семью на улице Маяковского. Об этом сообщили «Осторожно, новости».
По словам пострадавшей Алисы, конфликт начался сразу после заселения в квартиру 30 мая. В первый же вечер из-за поломки стиральной машины у соседей сверху жилье затопило. На следующий день во время перевозки вещей в квартиру вломился пьяный мужчина, который набросился на супругов с угрозами. Хозяевам удалось выдворить агрессора, однако вечером потолок обвалился вновь — муж Алисы получил травму.
Далее сосед стал выходить в коридор с топором, гулять под окнами с палкой, бить в дверь ногами и выкрикивать угрозы. В июле он разбил машину семьи, а при попытке вмешательства супруга девушки жестоко избил сын агрессора. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В том же месяце злоумышленник атаковал автомобиль, в котором находилась семья, пытаясь нанести удары ножом через окно.
К настоящему времени Алиса подала около десяти заявлений в полицию, которые, по ее словам, проигнорировали. В прокуратуре Тверской области сообщили, что дадут оценку результатам процессуальных проверок по указанным фактам. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 117 УК РФ (истязание).
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