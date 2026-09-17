Сосед с топором терроризирует пару в одном регионе России

17 сентября 2026, 12:17

«Осторожно, новости»: Сосед с топором терроризирует пару в Твери

Фото: istockphoto/Анатолий Тушенцов

В Твери прокуратура взяла под контроль ситуацию с агрессивными соседями, терроризирующими семью на улице Маяковского. Об этом сообщили «Осторожно, новости».