Сосед спас пятерых детей от пьющей матери, заставлявшей их искать еду на помойке
В Башкирии органы опеки изъяли пятерых детей у 33-летней матери, которая злоупотребляла алкоголем. Их спас неравнодушный сосед. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его информации, несовершеннолетние сестры и братья жили в ужасных условиях. Женщина превратила дом в притон для маргиналов, а ее собутыльники избивали детей и морили их голодом.
В начале апреля 60-летний сосед, чей дом сгорел, попросился временно пожить у односельчанки. Увидев, в каких условиях живут дети, мужчина решил помочь. Он устроился на работу, постоянно выгонял из дома приятелей женщины, которые терроризировали семью. Также выяснилось, что мать отправляла детей добывать еду на помойках и заставляла их собирать и продавать цветы на улицах, а всю вырученную мелочь тратила на спиртное.
Сосед обратился к волонтерам, а те направили заявления в полицию и в подразделение по делам несовершеннолетних. Правоохранители возбудили два уголовных дела — о халатности и о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
