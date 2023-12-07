Соседи убитого в Подмосковье Кивы видели его утром, гуляющим по поселку

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Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где на территории отеля был убит бывший депутат верховной рады Украины Илья Кива, рассказали, что в день убийства утром видели, как он прогуливался.
«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком. Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку», - сказал Андрей.
По его словам, к нему приходили два участковых, которые задавали разные вопросы. При этом корреспондент РИА Новости изучил территорию и обнаружил проход в заборе вокруг отеля. От него на территорию прослеживается тропинка.
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