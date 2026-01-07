Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс скончался в тюрьме США
В американской тюрьме скончался бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, которого осудили на пожизненный срок за шпионаж в пользу СССР и России. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалу, Эймс умер 5 января 2026 года. Информация о причине его смерти не раскрывается. На момент ухода из жизни Олдричу было 84 года, он находился в федеральной тюрьме штата Мэриленд.
Отмечается, что он проработал в ЦРУ более трёх десятилетий, причём, по данным следствия, почти десять из них сотрудничал с советской, а затем российской разведкой.
Суд признал Эймса виновным в государственной измене и приговорил к пожизненному заключению ещё в 1994 году.
