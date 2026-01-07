Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс скончался в тюрьме США

07 января 2026, 05:38

Фото: iStock/OlFedv

В американской тюрьме скончался бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, которого осудили на пожизненный срок за шпионаж в пользу СССР и России. Об этом пишет РИА Новости.