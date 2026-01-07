Американский режиссер полюбил Россию и принял в Крыму православие

07 января 2026, 02:02

РИАН: Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей рассказал о принятии православия

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства. Он также принял православие и женился русской женщине, пишет РИА Новости.





Реджинальд Тремблей живёт в Ялте с весны 2020 года, при этом в 2025-м он получил вид на жительство. Режиссёр заявил, что полюбил Россию, её культуру, историю и традиционные ценности.



Со своей супругой Татьяной он обвенчался по православному обряду в селе Холмовка Бахчисарайского района. Единственное, по чему он скучает, — это его дети и внуки, оставшиеся в США.





«В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах», — объяснил Тремблей.