Соседский капкан из гвоздей пробил ногу россиянке насквозь

20 июля 2025, 18:21

SHOT: жительница Анапы попала в соседский капкан из гвоздей

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Жительница Анапы во время вечерней пробежки попала в капкан из гвоздей, которые пронзили ей ногу насквозь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.