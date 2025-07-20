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Соседский капкан из гвоздей пробил ногу россиянке насквозь

SHOT: жительница Анапы попала в соседский капкан из гвоздей
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Жительница Анапы во время вечерней пробежки попала в капкан из гвоздей, которые пронзили ей ногу насквозь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По словам самой девушки, она решила изменить привычный маршрут, чтобы проводить закат, но по пути напоролась на четыре гвоздя, вкопанные в землю. Из последних сил она добралась домой, после чего обратилась за помощью медиков. В больнице ей промыли раны, а также сделали прививку от столбняка, чтобы исключить риск заражения.

Как оказалось, ловушка была установлена владельцами соседнего участка. При ее помощи они отпугивали воров от своего огорода, на котором выращивали арбузы и дыни.

Лидия Пономарева

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