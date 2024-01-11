«Сошёл с ума»: В Питере женщина заявила в полицию на мужа, который обезглавил их попугая

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В Санкт-Петербурге мужчина обезглавил попугая, положил его останки в пепельницу, а затем сбежал, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По ифнормации СМИ, 10 января в питерскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что её муж, возможно сошёл с ума.
По её словам, супруг начал вести себя крайне странно, после чего она убежала из дома. Спустя некоторое время ей пришла фотография от мужа. На ней был изображён их домашний попугай, обезглавленный.
В квартиру выдвинулись полицейские. На входе они обнаружили растяжку с гранатой, которая оказалась муляжом. Внутри правоохранители обнаружили и труп попугая. Его голова лежала в пепельнице, а тело — в мусорке. Самого мучжины в квартире не было.
Выяснилось, петербуржец состоит на учёте у психиатра. Однажды он даже пытался захватить заложника, но, к счастью, вовремя был задержан.
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По её словам, супруг начал вести себя крайне странно, после чего она убежала из дома. Спустя некоторое время ей пришла фотография от мужа. На ней был изображён их домашний попугай, обезглавленный.
Выяснилось, петербуржец состоит на учёте у психиатра. Однажды он даже пытался захватить заложника, но, к счастью, вовремя был задержан.
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Евгения Парфентьева