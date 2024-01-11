«Вышвырнули из памяти»: Мать погибшего бойца забрала «орден Мужества» на кладбище

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
В Волгограде мать участника специальной военной операции обвинила военнослужащий в неуважительном отношении к памяти ее сына. Об этом пишет «В1.ру».
Как утверждает женщина, орден погибшего в зоне СВО сына ей вручили не в торжественной обстановке, а на похоронах — «в закоулке в кабинете». Женщина считает, что ее сына «забыли в списке, когда вручали медали».
Мать расстроена тем, что ее сын, 5 раз оказывающийся в горящем танке на поле боя «не заслужил» того, чтобы награда была вручена в торжественной форме.
Военный комиссар Советского района Волгограда Игорь Шевченко объяснил, что специально близких бойцов никто не разделял. Он заявил, что орден матери военного вручили по уставу и приказу Министерства обороны России.
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Мать расстроена тем, что ее сын, 5 раз оказывающийся в горящем танке на поле боя «не заслужил» того, чтобы награда была вручена в торжественной форме.
«В спецоперации много героев, и каждый из них важен», — отметил военком.До этого стало известно, что арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак