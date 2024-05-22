«Оторвал ограничитель с окна»: Жену участника СВО жестоко избили утюгом в Москве

Фото: iStock/Motortion
В Москве жену участника СВО избили утюгом. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Мина Распопова рассказала, что незнакомый мужчина ночью оторвал ограничитель с пластикового окна и направился к ней. Он схватил её за волосы, повалил на пол, а после начал избивать подвернувшимся под руку утюгом. Кроме этого, он бил женщину ногами по голове почти 20 минут. После нападавший убежал. Женщина предположила, что он был под веществами.
Дочь Мины успела выбежать на улицу и позвать на помощь. По горячим следам мужчину задержали. Женщина считает, что у нападения есть «украинский след». Её муж больше года назад ушёл на СВО добровольцем.
У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Проникновение в жилище» и «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа
В Кузбассе задержали трёх подростков за диверсию на железной дороге
Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины
Дочь Мины успела выбежать на улицу и позвать на помощь. По горячим следам мужчину задержали. Женщина считает, что у нападения есть «украинский след». Её муж больше года назад ушёл на СВО добровольцем.
У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Проникновение в жилище» и «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа
В Кузбассе задержали трёх подростков за диверсию на железной дороге
Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины
Дарья Осипова