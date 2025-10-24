Сосна придавила ребёнка в детском саду Новосибирска
В одном из детских садов Новосибирска во время прогулки на шестилетнего мальчика упала сосна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По данным издания, воспитатели услышали подозрительный треск и успели подбежать к ребёнку, однако дерево всё же придавило его. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга, растяжение мышц позвоночника и ушиб губы. Восемь дней он провёл в стационаре, сейчас проходит лечение дома.
Мать пострадавшего рассказала, что от более тяжёлых последствий сына спас изгиб дерева. По её словам, руководство детсада принесло извинения, однако в официальных документах указало, что ствол якобы упал рядом с ребёнком, а не на него, и не описало травмы.
Женщина обратилась в полицию. После инцидента детей временно ограничили в прогулках, а родители потребовали проверить все деревья на территории учреждения.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
