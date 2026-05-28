Сотни акул нашли на пляжах в одной стране

28 мая 2026, 21:48

BBC News: В Британии нашли сотни кошачьих акул в сетях

В Уэльсе на побережье Великобритании обнаружили сети с сотнями погибших акул и других рыб. Первую находку сделали на пляже у деревни Саундерсфут — там лежала груда мёртвых особей, в основном кошачьих акул, сообщает сайт BBC News.





Спустя несколько дней 65-летняя медсестра Полин Моррис нашла неподалёку от города Барри-Порт огромную сеть, также заполненную акулами. Женщина призналась, что увиденное её потрясло.





«Это была довольно большая площадь, покрытая рыбами и акулами в большой сети», — прокомментировала собеседница.



