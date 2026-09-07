Сотни британцев вышли на протесты в Портсмуте после прибытия нелегальных мигрантов

07 сентября 2026, 02:13

Telegraph: В Портсмуте протесты из-за мигрантов переросли в столкновения с полицией

Фото: iStock/Akabei

В английском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией на фоне протестов против нелегальной миграции. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.