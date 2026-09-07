Сотни британцев вышли на протесты в Портсмуте после прибытия нелегальных мигрантов
В английском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией на фоне протестов против нелегальной миграции. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Беспорядки начались 6 сентября, когда власти доставили в портовый город группу нелегальных мигрантов, перехваченных в Ла-Манше. По предварительным сведениям, 140 человек находились на надувной лодке, которая направлялась к побережью графства Хэмпшир из Франции.
Около 500 протестующих перекрыли подъезды к гавани, где, предположительно, содержатся нелегалы. Полиция применила против участников акции перцовый газ, однако демонстрантам удалось прорваться на территорию стоянки для малых судов. Конфликт произошёл на фоне обострения миграционного кризиса: с 2018 года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебрались уже более 205 тысяч нелегалов.
Читайте также: