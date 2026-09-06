Московская пенсионерка передала курьерам 12,5 млн рублей по указанию лжесиловика
В Москве 70-летняя пенсионерка за четыре месяца перевела мошенникам более 12,5 миллионов рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником компании, в которой она ранее трудилась. Он сообщил о внутренней проверке и предупредил, что вскоре с ней свяжутся правоохранители.
Позднее пенсионерке действительно позвонил мужчина, назвавшийся представителем силового ведомства. Он потребовал установить специальное приложение для связи, после чего запугал жертву заявлением, что неизвестные лица продали её квартиру, а вырученные средства направили на финансирование преступных схем.
Когда женщина возразила, аферист убедил её срочно «спасать» сбережения. Несколько месяцев гражданка снимала накопления, фотографировала купюры и передавала курьерам, называвшим пароли. После того как «сотрудники» перестали выходить на связь, она поняла, что её обманули.
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