В аэропорту Майами из-за инцидента с загоревшимся Boeing 767 погибли пять человек
В международном аэропорту Майами грузовой самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате случившегося погибли пять человек, передает ТАСС со ссылкой на шерифа округа Майами-Дейд Рози Кордеро Стутз.
Инцидент произошёл с грузовым Boeing 767, который готовился к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air в штате Флорида. Ранее стало известно, что борт загорелся после того, как оказался за пределами взлётно-посадочной полосы. Густой чёрный дым виднелся из разных частей города.
Помимо пяти погибших, есть ещё несколько пострадавших — их уже доставили в местные больницы. Точное количество пациентов не уточняется, однако, по предварительным сведениям американских СМИ, травмы получили как минимум пять человек. Угрозы для общественной безопасности в настоящее время нет.
Вчера «Радио 1» передавало, что в Зеленограде 11-летняя девочка упала с высоты в заброшенном недостроенном здании. Подробности читайте здесь.
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