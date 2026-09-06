Власти Антальи проверят турецкий отель после инцидента с получившей порезы туристкой из РФ
Муниципалитет турецкой Антальи намерен запросить у пятизвёздочного отеля сведения об инциденте с российской туристкой, которая могла пострадать, получив порезы во время отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета.
Ранее стало известно о том, что 3 сентября в отеле Well Palace Side произошёл несчастный случай. Стеклянная дверь соскочила с плохо закреплённых роликов и обрушилась на россиянку, когда та пыталась принять душ. Осколки поранили женщине руки и ноги.
Предварительно, пострадавшую госпитализировали, однако после возвращения в отель семье из РФ вместо компенсации предложили тосты, сок и картошку фри. Более того, туристку переселили из большого номера в стандартный.
По информации РИА Новости, официальных жалоб от россиянки в местные власти не поступало, а Well Palace Side не стал комментировать происшествие, сославшись на отсутствие сведений. Муниципалитет Антальи пообещал связаться с отелем и провести проверку совместно с медицинскими службами, подчеркивая, что комфорт всех гостей региона остаётся задачей первостепенной важности.
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