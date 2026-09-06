Власти Антальи проверят турецкий отель после инцидента с получившей порезы туристкой из РФ

06 сентября 2026, 23:54

Власти Антальи запросят сведения об инциденте с получившей порезы в отеле россиянкой

Фото: iStock/VladK213

Муниципалитет турецкой Антальи намерен запросить у пятизвёздочного отеля сведения об инциденте с российской туристкой, которая могла пострадать, получив порезы во время отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета.