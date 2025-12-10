Сотни детей появились на свет в Европе с провоцирующим рак мутагеном

10 декабря 2025, 17:13

Daily Mail: Донор с повышающим риск рака мутагеном стал отцом 197 детей в Европе

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Донор спермы из Дании с мутацией в гене, увеличивающей риск рака, стал отцом как минимум 197 детей в Европе.