Сотни детей появились на свет в Европе с провоцирующим рак мутагеном
Донор спермы из Дании с мутацией в гене, увеличивающей риск рака, стал отцом как минимум 197 детей в Европе.
Как сообщает британское издание Daily Mail, датский студент, известный под псевдонимом Кьельд, начал сдавать семя в Европейском банке спермы в 2005 году. На тот момент ни он, ни банк не подозревали, что у донора имеется мутация в гене TP53, которая повышает вероятность развития серьезных заболеваний.
Хотя сам Кьельд оставался здоровым, передача этой мутации может привести к лейкемии, опухолям мозга и раку костей.
С 2006 по 2022 год сперму мужчины использовали в 67 клиниках в 14 странах. Известно, что дети от Кьельда родились в Дании, Испании, Бельгии, Германии и Исландии. Биоматериал также отправляли в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, однако там беременности не зарегистрировали.
Генетический дефект обнаружили лишь в 2023 году, после чего использование его спермы прекратили. Согласно информации СМИ, некоторые дети унаследовали мутацию и столкнулись с проблемами со здоровьем, включая случаи смертельного рака.
