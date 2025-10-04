Сотни дронов вышли из строя и превратились в огненный дождь на световом шоу в Китае – видео

04 октября 2025, 10:12

На световом шоу в Китае на зрителей обрушился огненный дождь

Фото: iStock/howtogoto

В Китае во время масштабного светового шоу с участием дронов и пиротехники произошёл инцидент – дроны вышли из-под контроля, а на толпу зрителей посыпались искры от горящих фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал RT.