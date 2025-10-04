Сотни дронов вышли из строя и превратились в огненный дождь на световом шоу в Китае – видео
В Китае во время масштабного светового шоу с участием дронов и пиротехники произошёл инцидент – дроны вышли из-под контроля, а на толпу зрителей посыпались искры от горящих фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Отмечается, что шоу, собравшее множество зрителей, обернулось настоящей катастрофой. В какой-то момент беспилотники начали падать, а некоторые пиротехнические элементы сработали прямо на земле, в непосредственной близости от людей. Очевидцы в панике разбегались, пытаясь укрыться от огненного дождя, обрушившегося сверху.
На месте происшествия оперативно началась эвакуация. Организаторы мероприятия и экстренные службы устроили безопасную зону радиусом до 1,6 км. Вспыхнувшее возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких минут.
О пострадавших официальной информации пока не поступало. Причины выхода дронов из строя и последующего взрыва пиротехники выясняются.
