Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых ушла в поход в легкой одежде

04 октября 2025, 09:03

Фото: iStock/Maryviolet

Пропавшая в Красноярском крае семья отправилась в поход в легкой одежде и должна была вернуться обратно через 3,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный следком.