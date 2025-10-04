Достижения.рф

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых ушла в поход в легкой одежде

Фото: iStock/Maryviolet

Пропавшая в Красноярском крае семья отправилась в поход в легкой одежде и должна была вернуться обратно через 3,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный следком.



В ведомстве отметили, что на подходе к горе Буратинка, предположительно, началась непогода: пошел дождь со снегом и усилился ветер. Туристы могли где-то спрятаться от нее и потеряться.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае в конце сентября. Они отправились к горе Буратинка и через какое-то время перестали выходить на связь. Обследовавший местность дрон зафиксировал в том районе следы хищника. После пропажи семьи следователи возбудили уголовное дело.

Вчера волонтеры сообщали, что поисково-спасательная операция приостановилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0