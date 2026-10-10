Сотни летевших в Москву пассажиров высадили в Татарстане
Около 300 пассажиров рейса VietJet Air, следовавшего из вьетнамского города Камрань, вместо Москвы высадили в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам одного из пассажиров, самолет уже приближался к столичному аэропорту Шереметьево, однако из-за закрытия воздушного пространства был вынужденным сесть на запасном аэродроме в Казани. После приземления людей около трех часов не выпускали из салона, бесплатное питание им также не предоставили.
Изначально в VietJet Air пообещали доставить пассажиров в Москву на следующий день. Однако после прохождения таможни и получения багажа туристы узнали, что продолжить полет не получится: авиакомпания не имеет права перевозить людей между двумя российскими городами.
В итоге пассажирам пришлось добираться до Москвы самостоятельно и за свой счет. По данным издания, представители перевозчика предложили путешественникам обсуждать вопрос о компенсации с туроператором.
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