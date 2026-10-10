Сотни летевших в Москву пассажиров высадили в Татарстане

10 октября 2026, 18:18

Baza: Примерно 300 летевших в Москву из Вьетнама человек высадили в Казани

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Около 300 пассажиров рейса VietJet Air, следовавшего из вьетнамского города Камрань, вместо Москвы высадили в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.