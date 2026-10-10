Назвали причину жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкалье
Техническая неисправность двигателя стала причиной жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Инцидент произошел в субботу в Сретенске. По предварительным данным, двигатель воздушного судна отказал при взлете. На борту находились два человека — летчик и авиатехник. После жесткой посадки самолет опрокинулся и получил повреждения хвостовой части и других элементов конструкции.
Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, полет был санкционированным. Экипаж перегонял самолет по маршруту Сретенск — Могоча — Чирок (Благовещенск). По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, после чего мужчин отпустили домой на амбулаторное лечение.
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