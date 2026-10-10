Назвали причину жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкалье

10 октября 2026, 13:14

СК: В Забайкалье легкомоторник жестко сел из-за неисправности двигателя

Фото: медиасток.рф

Техническая неисправность двигателя стала причиной жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.