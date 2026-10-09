В Эквадоре самолёт вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на дорогу
В Эквадоре легкомоторный самолёт Cessna 208B вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на дорогу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
По предварительной информации, воздушное судно компании Cuencana Airlines выполняло рейс из Гуаякиля в Куэнку. Борт пытался приземлиться, но во время посадки оказался за границами ВПП, упал на проезжую часть и врезался в столб освещения рядом с аэропортом Марискаль Ла-Мар. Момент инцидента попал на видео.
На место оперативно прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь, а саму территорию оградили. Уточняется, что на борту самолёта находились два человека, включая пилота. Оба выжили — их состояние сейчас оценивают как стабильное. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются.
Читайте также: