В Эквадоре самолёт вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на дорогу

09 октября 2026, 01:41

Фото: iStock/Sandi Smolker

В Эквадоре легкомоторный самолёт Cessna 208B вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на дорогу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.