Пассажирский самолет подал сигнал о ЧС над одной страной

10 октября 2026, 08:07

Вылетевший из Сантьяго самолет Airbus подал сигнал о ЧС на борту у берегов Чили

Фото: iStock/Dushlik

Пассажирский самолет Airbus, вылетевший из Сантьяго, подал сигнал о ЧС возле побережья Чили. Об этом сообщается на портале Flightradar24.