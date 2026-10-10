Пассажирский самолет подал сигнал о ЧС над одной страной
Пассажирский самолет Airbus, вылетевший из Сантьяго, подал сигнал о ЧС возле побережья Чили. Об этом сообщается на портале Flightradar24.
Самолет покинул аэропорт в 22:11 по местному времени и направился на север. Конечной точкой рейса должен был стать аэропорт Трухильо. В пути лайнер передал аварийный код Squawk 7700 и полетел в сторону аэропорта Антофагаста.
Код 7700 — универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана». В результате авиакатастрофы пострадали два человека — авиатехник и летчик, находившиеся на борту.
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