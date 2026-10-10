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Пассажирский самолет подал сигнал о ЧС над одной страной

Вылетевший из Сантьяго самолет Airbus подал сигнал о ЧС на борту у берегов Чили
Фото: iStock/Dushlik

Пассажирский самолет Airbus, вылетевший из Сантьяго, подал сигнал о ЧС возле побережья Чили. Об этом сообщается на портале Flightradar24.



Самолет покинул аэропорт в 22:11 по местному времени и направился на север. Конечной точкой рейса должен был стать аэропорт Трухильо. В пути лайнер передал аварийный код Squawk 7700 и полетел в сторону аэропорта Антофагаста.

Код 7700 — универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана». В результате авиакатастрофы пострадали два человека — авиатехник и летчик, находившиеся на борту.

Лидия Пономарева

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