В Хабаровском крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу

08 сентября 2025, 09:03

Amur Mash: девочку высадили ночью из автобуса в лесу в Хабаровском крае

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Хабаровском крае водитель высадил из автобуса ребенка в ночное время около заправки в лесу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.