В Хабаровском крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу
Amur Mash: девочку высадили ночью из автобуса в лесу в Хабаровском крае
В Хабаровском крае водитель высадил из автобуса ребенка в ночное время около заправки в лесу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Шофер не заметил нужный поворот, из-за чего пришлось возвращаться. Кроме того, на каждой остановке водитель выходил на улицу на десять минут, что привело к потере трех часов.
По словам свидетелей, жителей поселка Сидима высадили ночью около АЗС в лесу. Среди пассажиров была 15-летняя школьница, которая возвращалась домой после учебы.
Местные жители также отмечают, что из-за этого перевозчика они часто опаздывают на важные встречи, включая визиты к врачам.
