Сотни пассажиров застряли в поезде в ФРГ на 40-градусной жаре

28 июня 2026, 20:07

DPA: 630 человек застряли на 40-градусной жаре в поезде в ФРГ

Фото: istockphoto/den-belitsky

В Германии произошёл инцидент с пассажирским поездом компании České dráhy, следовавшим по маршруту Гамбург — Прага. В составе находились 630 пассажиров. Движение остановилось на севере страны после того, как из-за сильной грозы дерево рухнуло на линию электропередачи, повредив контактную сеть, пишет DPA.