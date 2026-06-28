Сотни пассажиров застряли в поезде в ФРГ на 40-градусной жаре
В Германии произошёл инцидент с пассажирским поездом компании České dráhy, следовавшим по маршруту Гамбург — Прага. В составе находились 630 пассажиров. Движение остановилось на севере страны после того, как из-за сильной грозы дерево рухнуло на линию электропередачи, повредив контактную сеть, пишет DPA.
В результате отключения электричества в вагонах перестала работать система кондиционирования. По словам окружного командира пожарной службы Кристиана Райзингера, температура внутри состава достигла примерно 40 градусов по Цельсию. В то же время издание Märkische Allgemeine сообщает, что в некоторых вагонах столбики термометров могли подниматься до 50 градусов. Из-за духоты и перегрева трём пассажирам потребовалась госпитализация — у них зафиксировали нарушения кровообращения.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Им пришлось вскрывать двери и распиливать упавшие деревья, чтобы расчистить путь для эвакуации. В первую очередь из поезда вывели детей, беременных женщин и пожилых людей. В дальнейшем состав отбуксировали в населённый пункт Карштадт, однако продолжить маршрут он уже не смог.
Для застрявших путешественников организовали ночлег в местном спортивном зале. Утром около 500 человек доставили автобусами на железнодорожный вокзал, откуда они отправились дальше уже поездами Deutsche Bahn.
Экстремальная жара в эти дни охватила не только Германию, но и другие страны Европы. Так, 21 июня во Франции температура воздуха приблизилась к 40-градусной отметке, в связи с чем власти ввели запрет на распитие алкоголя в общественных местах и отменили все массовые уличные мероприятия.
Синоптики не исключают, что аномальный зной может добраться и до Калининградской области. По предварительным прогнозам, уже на следующей неделе столбики термометров там могут подняться до +37 градусов.
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