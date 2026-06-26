Два пассажирских поезда столкнулись в Польше
В Белосливе (Великопольское воеводство) столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание Gazeta.pl.
По предварительной информации, травмы получили как минимум два человека. Один из пострадавших повредил голову. Как утверждают в местной пожарной службе, погибших в результате ЧП нет. В составах на момент аварии находилось порядка 200 пассажиров.
На снимках, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что столкнулись поезда операторов PKP Intercity и Polregio. Обстоятельства инцидента выясняют компетентные органы.
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