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Два пассажирских поезда столкнулись в Польше

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

В Белосливе (Великопольское воеводство) столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание Gazeta.pl.



По предварительной информации, травмы получили как минимум два человека. Один из пострадавших повредил голову. Как утверждают в местной пожарной службе, погибших в результате ЧП нет. В составах на момент аварии находилось порядка 200 пассажиров.

На снимках, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что столкнулись поезда операторов PKP Intercity и Polregio. Обстоятельства инцидента выясняют компетентные органы.

Ранее в Петербурге водитель автомобиля каршеринга не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его. Байкеру и пассажиру понадобилась помощь медиков.

Александр Огарёв

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