Сотни редких черепах обнаружили таможенники Домодедово в багаже россиянина

03 июля 2026, 13:25

476 редких черепах изъяли таможенники в аэропорту Домодедово

Фото: пресс-служба Центрального таможенного управления ФТС России

Сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 476 среднеазиатских степных черепах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.