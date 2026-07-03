Сотни редких черепах обнаружили таможенники Домодедово в багаже россиянина
Сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 476 среднеазиатских степных черепах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Редких рептилий, общая стоимость которых оценивается более чем в три миллиона рублей, обнаружили в багаже россиянина, прибывшего рейсом из Таджикистана. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, имея при себе две коробки с живым грузом.
При досмотре выяснилось, что необходимых разрешительных документов на животных у пассажира нет. В ходе беседы нарушитель признался, что планировал реализовать черепах через интернет-магазины, отметив, что упомянутая партия являлась тестовой.
Среднеазиатская степная черепаха находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЭС). Всех изъятых пресмыкающихся передали на ответственное хранение в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных диких животных». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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