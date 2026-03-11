В российском городе полицейский подселился к паре и вместе с другом избил их
В Омской области возбудили уголовное дело против двух сотрудников полиции. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном управлении СКР.
По версии следствия, потерпевший проживал в одном доме с женой и сестрой. У сестры появился знакомый — один из фигурантов дела. Вскоре полицейский переехал к женщине и начал устанавливать свои порядки, что привело к конфликтам с родственниками.
В один из дней сотрудник пришёл в дом вместе с другом, и они избили хозяев. После нападения пострадавшим потребовалась госпитализация. Одного из подозреваемых уже уволили из органов, второго отстранили от службы. В региональном УМВД добавили, что сотрудники собственной безопасности сопровождают расследование уголовного дела.
