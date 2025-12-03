Кадры полета загоревшегося борта Red Wings над Подмосковьем появились в Сети
Появилось видео полета пассажирского авиалайнера Red Wings, у которого загорелся двигатель. Кадры публикует Телеграм-канал Baza.
На них видно, как самолет сбрасывает топливо, чтобы благополучно приземлиться в Домодедово. На борту можно заметить следы горения.
К настоящему моменту известно, что самолет Boeing 777-200 с номером RWZ3097направлялся из Москвы на Пхукет. На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
Экипаж принял решение об экстренной посадке. Для этого пришлось около часа кружить в небе, чтобы сбросить топливо.
В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. По предварительным данным, никто не пострадал.
