Кадры полета загоревшегося борта Red Wings над Подмосковьем появились в Сети

Фото: istockphoto / Diy13

Появилось видео полета пассажирского авиалайнера Red Wings, у которого загорелся двигатель. Кадры публикует Телеграм-канал Baza.



На них видно, как самолет сбрасывает топливо, чтобы благополучно приземлиться в Домодедово. На борту можно заметить следы горения.
К настоящему моменту известно, что самолет Boeing 777-200 с номером RWZ3097направлялся из Москвы на Пхукет. На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Экипаж принял решение об экстренной посадке. Для этого пришлось около часа кружить в небе, чтобы сбросить топливо.

В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. По предварительным данным, никто не пострадал.

Александр Огарёв

