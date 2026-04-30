Сотни тысяч пчел-убийц искусали полицейских, пишут СМИ
В американском городе Моренси (штат Аризона) жертвами африканских пчел, известных как «пчелы-убийцы», стали семь мужчин, включая полицейских и пожарных. Об этом сообщает EA Courier.
Инцидент начался с нападения роя на двоих прохожих. Прибывшие на вызов полицейские также были укушенными, едва выйдя из машины. Несмотря на атаку, им удалось усадить одного из пострадавших в патрульный автомобиль.
Второй мужчина, скорчившись, стоял у дороги, не мог говорить и лишь мычал, а изо рта у него текла слюна. На место вызвали пожарных. Как рассказал глава бригады Рик Варела, пострадавшего окружало движущееся черное облако из сотен тысяч разъяренных насекомых. Пчелы атаковали и огнеборцев, жаля в голову даже сквозь защитные костюмы.
Всех пострадавших доставили в больницу. Перед госпитализацией одного из мужчин пожарным пришлось вручную снимать с него пчел — он был покрытым ими с головы до ног.
На следующий день Варела вернулся на место происшествия, но не обнаружил следов улья, предположив, что это был мигрирующий рой. Обычно африканские пчелы активизируются в мае-июне. Однако в этом году зима в Аризоне была аномально теплой, что привело к активному размножению насекомых и перенаселению ульев.
Читайте также: