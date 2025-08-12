Пчелы напали на детей в детском саду в Москве
На Братеевской улице в Москве пчёлы напали на детей в детском саду. По предварительным данным, пострадали пятеро детей, которые находились на прогулке. На место происшествия направляются экстренные службы.
Ранее СМИ сообщали, что юриста коллегии адвокатов «Жорин и партнёры» Юлию Шуваеву госпитализировали после избиения, случившегося 11 августа в районе проспекта Мира в столице, — об этом информирует РБК. По данным экстренных служб Москвы, состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное; она получает необходимую помощь в одном из медицинских учреждений города.
Руководитель коллегии Жорин заявил, что личность напавшего на сотрудницу мужчины была оперативно установлена, но после допроса подозреваемого отпустили. В связи с этим он обратился к руководству столичной полиции с просьбой придать делу больше внимания и подтвердил факт госпитализации Шуваевой.
Следствие продолжается, обстоятельства нападения и мотивы агрессора устанавливаются.
Читайте также: