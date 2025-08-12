12 августа 2025, 12:44

Пчелы напали на детей в детском саду в Москве на Братеевской улице

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

На Братеевской улице в Москве пчёлы напали на детей в детском саду. По предварительным данным, пострадали пятеро детей, которые находились на прогулке. На место происшествия направляются экстренные службы.