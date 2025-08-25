Сотни туристов из России застряли на курорте Китая по одной причине
Около 600 российских туристов не смогли вылететь с острова Хайнань из‑за тайфуна и остаются в городе Санья, сообщил ТАСС вице‑консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Отдыхающих разместили в гостиницах, они ожидают открытия аэропорта; задержаны рейсы в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток.
В генконсульстве отметили, что массовых обращений от россиян по поводу задержки рейсов не поступало — поступали единичные вопросы о порядке действий во время тайфуна, на которые дипломатические сотрудники оперативно ответили.
Ранее синоптики предупреждали туристов в Таиланде о сильных ливнях, способных вызвать наводнения.
