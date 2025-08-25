Достижения.рф

Сотни туристов из России застряли на курорте Китая по одной причине

Примерно 600 туристов из России не смогли покинуть Хайнань из-за тайфуна
Фото: istockphoto/Tatiana Dyuvbanova

Около 600 российских туристов не смогли вылететь с острова Хайнань из‑за тайфуна и остаются в городе Санья, сообщил ТАСС вице‑консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.



Отдыхающих разместили в гостиницах, они ожидают открытия аэропорта; задержаны рейсы в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток.

В генконсульстве отметили, что массовых обращений от россиян по поводу задержки рейсов не поступало — поступали единичные вопросы о порядке действий во время тайфуна, на которые дипломатические сотрудники оперативно ответили.

Ранее синоптики предупреждали туристов в Таиланде о сильных ливнях, способных вызвать наводнения.

Никита Кротов

