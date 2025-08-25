В Ессентуках на патриотическом баннере разместили солдата с флагом США — видео

25 августа 2025, 14:02

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Ессентуках на патриотическом баннере возле новой школы разместили солдата с флагом США. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».





Данный баннер был размещен около школы № 11 на улице Поэтической. Открытие учебного учреждения должно пройти в сентябре. Еще в июле школу переименовали в честь уроженца города и участника спецоперации на Украине Ивана Каширина, погибшего в зоне боевых действий.



Патриотический баннер был создан к 80-летию Победы. На нем наброском разместили солдата, на груди которого американский флаг. Жители города возмутились и обратили внимание на то, что власти выделили деньги на создание баннера и не проверили его перед сдачей в печать.





«Если сделать скриншот, то видно, что деталь нарисована», — ответили в городской администрации.