В Ессентуках на патриотическом баннере разместили солдата с флагом США — видео
В Ессентуках на патриотическом баннере возле новой школы разместили солдата с флагом США. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Данный баннер был размещен около школы № 11 на улице Поэтической. Открытие учебного учреждения должно пройти в сентябре. Еще в июле школу переименовали в честь уроженца города и участника спецоперации на Украине Ивана Каширина, погибшего в зоне боевых действий.
Патриотический баннер был создан к 80-летию Победы. На нем наброском разместили солдата, на груди которого американский флаг. Жители города возмутились и обратили внимание на то, что власти выделили деньги на создание баннера и не проверили его перед сдачей в печать.
«Если сделать скриншот, то видно, что деталь нарисована», — ответили в городской администрации.
Как американский флаг оказался на баннере, до сих пор остается непонятным.