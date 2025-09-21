Сотни жителей Екатеринбурга застряли в аэропорту из-за задержки рейса на курорт Египта
Сотни екатеринбуржцев задержались в аэропорту «Кольцово» из‑за сдвинувшегося вылета рейса UJ‑724D в Хургаду. Об этом пишет портал E1.RU.
Самолёт должен был вылететь в 07:15 21 сентября, но отправление несколько раз переносили. Сейчас ожидается вылет в 01:40 22 сентября.
При условии, что дальнейших переносов не будет, общая длительность задержки составит 18 часов 25 минут. Рейс выполняет египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.
В апреле сообщалось о сокращении её полётов в Шарм‑эш‑Шейх и Хургаду из России из‑за нехватки самолётов в результате вторичных санкций и рисков для безопасности. В пресс‑службе аэропорта подчеркнули, что перенос — решение самой авиакомпании.
