Сотни жителей Екатеринбурга застряли в аэропорту из-за задержки рейса на курорт Египта

21 сентября 2025, 17:29

E1.RU: екатеринбуржцы застряли в Кольцово из-за задержки рейса в Хургаду

Фото: istockphoto/Sitikka

Сотни екатеринбуржцев задержались в аэропорту «Кольцово» из‑за сдвинувшегося вылета рейса UJ‑724D в Хургаду. Об этом пишет портал E1.RU.