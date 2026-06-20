Сотня подростков обнесла российские продуктовые магазины

20 июня 2026, 16:17

Сотня подростков обнесла пять точек торговой сети в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге группа подростков в количестве более 100 человек устроила погром в пяти торговых точках одной из продуктовых сетей. Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.