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Сотня подростков обнесла российские продуктовые магазины

Сотня подростков обнесла пять точек торговой сети в Екатеринбурге
Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге группа подростков в количестве более 100 человек устроила погром в пяти торговых точках одной из продуктовых сетей. Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.



По предварительным данным, налеты на магазины совершались организованно: в каждый забегали примерно по 20 человек одновременно. С прилавков сметались энергетические напитки, арбузы и другие товары. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал».

После погрома в магазинах агрессивно настроенные молодые люди ворвались в подъезд ближайшего жилого дома, где попытались спровоцировать конфликт с охранником. Мужчина предпринял попытку пресечь их действия, однако в ответ применил перцовый баллончик.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу подтвердили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. В настоящее время устанавливаются личности всех участников.

Никита Кротов

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